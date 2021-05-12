Mübarek Ramazan Bayramı 2021 için geldi çattı. Arefe günü ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında, bayramda bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu bulunuyor. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde ve bayramda kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor.
Ramazan Bayramı arefesinde PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek durumunda olanlar, bugün kargolar açık mı, kapalı mı ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, bayramda bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar dağıtım yapıyor ve çalışıyor mu sorularına ilişkin bilgiler
AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargo çalışma saatleri Arefe Günü ve Ramazan Bayramı sebebiyle milyonların gündemin yer aldı.
Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;
KARGOLAR KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?
Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Buna karşın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kargo gönderim işlemlerinin öğle vaktine kadar dağıtım işlemlerinin ise akşam mesai bitimine kadar sürmesi bekleniyor.