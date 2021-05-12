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Giriş Tarihi: 12.5.2021 16:01 Son Güncelleme: 12.5.2021 16:02

Kargolar açık mı, bugün çalışıyor mu? Bayramda kargolar dağıtım yapıyor mu, kaça kadar ve kapalı mı?

Kargolar açık mı, bugün çalışıyor mu? Bayramda kargolar dağıtım yapıyor mu, kaça kadar ve kapalı mı?

Ramazan Bayramı geldi çattı. Bu noktada birçok konu da merak konusu oldu. Bunların başında, , çalışıyor mu ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorusu yer alıyor. Bayramda PTT Kargo başta olmak üzere, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubelerinde işlemleri olanlar, kargoların çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Resmi tatil günlerinde kargo çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Peki, 2021 bugün kargolar açık mı, kaça kadar çalışıyor? Bayramda bugün kargolar dağıtım yapıyor mu ve kaça kadar çalışıyor? İşte, bayramda kargoların çalışma saatleri

Mübarek Ramazan Bayramı 2021 için geldi çattı. Arefe günü ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında, bayramda bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu bulunuyor. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde ve bayramda kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor.

BAYRAMDA BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

Ramazan Bayramı arefesinde PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek durumunda olanlar, bugün kargolar açık mı, kapalı mı ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, bayramda bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar dağıtım yapıyor ve çalışıyor mu sorularına ilişkin bilgiler

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo çalışma saatleri Arefe Günü ve Ramazan Bayramı sebebiyle milyonların gündemin yer aldı.

Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

KARGOLAR KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Buna karşın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kargo gönderim işlemlerinin öğle vaktine kadar dağıtım işlemlerinin ise akşam mesai bitimine kadar sürmesi bekleniyor.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinde, kargolar muafiyet listesinde bulunuyordu.

Ancak, resmi tatillerde kargo firmaları çalışmıyor.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

13, 14, 15 Mayıs Ramazan Bayramı süresince de kargolar kapalı olacak.

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Kargolar açık mı, bugün çalışıyor mu? Bayramda kargolar dağıtım yapıyor mu, kaça kadar ve kapalı mı?
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