Mübarek Ramazan Bayramı 2021 için geldi çattı. Arefe günü ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında, bayramda bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu bulunuyor. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde ve bayramda kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor.

BAYRAMDA BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

Ramazan Bayramı arefesinde PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek durumunda olanlar, bugün kargolar açık mı, kapalı mı ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, bayramda bugün kargolar çalışıyor mu, kaça kadar dağıtım yapıyor ve çalışıyor mu sorularına ilişkin bilgiler