Kaza yapan motosikletli kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çaldı

Şişli'de kaza yapan motosiklet sürücüsü C.E.'nin cep telefonunu çalan A.G. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir motosiklet kazasında taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak isteyince siparişi yetiştirmek için seyir halinde bulunan motosikletli kurye C.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralandı. C.E.'nin cep telefonu ve eşyaları da yere saçıldı. Kazanın ardından yaralı kurye sağlık ekiplerini beklerken yardım bahanesiyle gelen bir kişi yerdeki cep telefonunu çalarak uzaklaştı. Cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çalan kişi, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra hızla uzaklaştı. Kurye C.E. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.



Görüntülerden hırsızlık tespit edildi. Polis, hırsızın güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Saatlerce izleme yapılarak telefonu çalan A.G. tespit edildi. A.G. Kağıthane'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan A. G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.