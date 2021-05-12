Kızlarına arkadaşlık teklif edene işkence yaptılar

Olay, önceki gün Düzce Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Shakir M.J.S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne darbedilmiş halde getirildi.

HEM CİNSEL HEM DE FİZİKİ İŞKENCE

Hastanede görevli polisin durumdan şüphelenmesi üzerine çağırılan tercüman aracılığıyla Shakir M.J.S.'nin ifadesi alındı. Shakir M.J.S., 6 kişinin kendisine hem cinsel hem de fiziki olarak işkence yaptığını anlattı.

ŞİŞEYLE İŞKENCE YAPIP DARBETTİKLERİ İTİRAF ETTİLER

Shakir M.J.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis K.R., H.R., M.R., R.M., C.R. ve M.B.'yi yakaladı. 6 kişi ifadelerinde, Shakir M.J.S.'nin kızlarına arkadaşlık teklif ettiğini, bu nedenle şişeyle işkence yaptıklarını ve darbettiklerini itiraf etti.

2'Sİ KADIN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.J.S.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.