Kocaeli'deki feci kaza saniye saniye kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Y. isimli gencin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen vatandaşın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.