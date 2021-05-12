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Giriş Tarihi: 12.5.2021 14:07

Kumarcılara 24 bin lira ceza

BEKİR COŞKUN
Kumarcılara 24 bin lira ceza

'de tam kapanmada yasakları ihlal edip dışarıya çıkarak kumar oynadıklarını ve oynattıklarını belirleyen Jandarma ekipleri, 11 kişiye  24 bin 156 lira para cezası uyguladı.

Mersin'in Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tömük Mahallesi'nde bulunan bir sitede para karşılığı kumar oynandığı belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 1 şahıs ile kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsı suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 156 deste iskambil kağıdı, kumarda kullanılan 2 bin 790 TL nakit para ele geçirildi.

Kumar oynayan şüpheliler hakkında kumar oynamaktan 14 bin 696 Türk lirası, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlalden 9 bin 460 TL olmak üzere toplam 24 bin 156 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynattığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kumarcılara 24 bin lira ceza
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