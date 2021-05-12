Lice’de narko/terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Lice kırsalında narko-terörizmle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nce alınan istihbari bilgiler üzerine bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bölgede keşif yapıldı. Lice kırsal alanında uyuşturucu ekiminin yapıldığı alınan görüntülerle belirlendi. Bunun üzerine jandarma komandolar, belirlenen bölgede operasyon yaptı. Operasyonda, piyade tüfeği, 3 el bombası, 162 kilo toz esrar, 681 bin 300 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Jandarma, ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 3 kişiyi ise gözaltına aldı.

AT SIRTINDA SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Van'da da uyuşturucu şebekelerine göz açtırılmadı. Alınan istihbari bilgiler üzerine İran'dan yasa dışı yollarla sınıra girmeye çalışan ve beraberlerinde 10 at bulunan 5 kişi keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildi. Van'ın Çaldıran İlçesi'ndeki kara hudut birlikleri söz konusu şahıslara operasyon yaptı. Şahıslar bölgeden kaçarken, 21 kilogram eroin ile 30 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen eroin ve sigaralar Gülderen Jandarma Karakolu'na teslim edildi.