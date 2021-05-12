Mersin’in iyilik melekleri gönüllerde taht kuruyor

Mersin'de 2003 yılında kurdukları topluluklarla yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan ve kuruculuğunu Aslı Kuzu Aktoprak'ın yaptığı sosyal yardımlaşma grupları, her kesimin ihtiyacına koşarak gönüllere dokunuyor. Çoğunluğu sağlık çalışanlarının oluşturduğu ve hiçbir kurumdan destek almadan ve tamamen kendi imkanlarıyla sokak hayvanları başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi her kesimin yardımına koşan 'İyilik Melekleri'nin amacı, dil, din, ırk ayırt etmeden ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak.

"İYİLİK, İNSANLIK SANATIDIR"

Yaptıkları sosyal farkındalık projelerini tamamen gönüllülerden oluşturan ve kendilerini iyiliğe adadıklarını belirten Aslı Kuzu Aktoprak, "Oluşturduğumuz topluluk gruplarımızda, iyilik yapma ve yaşamın derin anlamı sloganıyla yola çıktık. Gönüllülerden oluşan gruplarımız kendini iyiliğe adamış iyilik meleklerinden oluşmaktadır. Tek gayemiz, dil, din, ırk ayırt etmeden kimin ne derdi varsa kendi imkanlarımız çerçevesinde hiçbir kuruluştan destek almadan ihtiyaç sahiplerinin kalbine dokunmak. Gücümüz yettiğince insanlara yardım etmek, sokakta yaşayan can dostlarımıza ve doğaya sahip çıkmaktır. İyilik, insanlık sanatıdır aslında sloganıyla hareket ediyoruz" dedi.

"BU İŞ GÖNÜL İŞİDİR"

Aslı Kuzu Aktoprak, "Maddi manevi bir beklentimiz olmadan, ekibimizle birlikte gece gündüz insanlığa, doğaya ve sokak hayvanlarına hizmet ediyoruz. Karşılığında bir şey beklemiyoruz. Ekibimizde herkesin sorumlu olduğu bir işi var. Mesai saatleri dışında tamamen gönüllülerden oluşan ekibimiz yeri geliyor, günlerce uykusundan fedakarlık ediyor, yeri geliyor kendi bütçesinden kısıp belirlediğimiz kişilere daha fazla yardım etmenin tatlı telaşını yaşıyor. Sevdiğiniz insanlara, ailenize zaman ayıramadığınız zamanlar oluyor. Fakat yaptığımız iş gönül işi olduğu için ve insanların yüzünde tebessüm oluştuğunu görünce geriye ne yorgunluk, ne stres kalıyor" dedi.

"DOĞAYI DA UNUTMUYORUZ"

İhtiyaç sahibi insanlar ve sokak hayvanlarının yanı sıra doğayla ilgili de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Aktoprak, "Projelerimizde sadece hayır işleri ve sokak hayvanları yok. Altını çizerek belirtmek isterim ki tamamen gönüllülerden oluşan 5-6 arkadaş toplanıp sahillere gidiyoruz. Mıntıka temizlikleri yapıyoruz, çöpleri topluyoruz. Piknik alanlarına gidip oraları temizliyoruz. Bazen de evlerimizde yemekler yaparak ya da mama olarak sokak hayvanlarımız için yemek ve su dağıtımları yapıyoruz" diye konuştu

"PROJELERİMİZ ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYOR"

Hayata geçirdikleri projeleri gizlilik ilkesine uyarak sosyal medya gruplarında paylaştıklarını ve takipçiler tarafından olumlu yönde dönüş aldıklarını belirten kurucu Aslı Kuzu Aktoprak, "Çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyerek hasta çocuklarımızın evlerine gidip doğum günü sürprizleri yapıyorduk. Fakat araya pandemi süreci girince çocuklarımıza sürpriz doğum günü partilerine ara vermek zorunda kaldık. Çalışmalarımızı gören takipçilerimiz, bizleri tebrik ediyor ve her türlü kendileri de yardımcı olmak istediklerini belirtiyor. Bu durum bizlerin çok hoşuna gidiyor. Yüzlerdeki mutluluk, gözlerdeki neşe dolu bakış bizim en büyük mükafatımız oluyor" dedi.

Kimilerinin kıyafetleri verdiğini, kimilerinin de ev eşyalarını verdiğini belirten Aktoprak, "Aldıklarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kimisi ise aracıyla nakliye konusunda destek olmak istediğini belirtiyor. Topladığımız ev eşyalarını özellikle evi yananlara vererek ya da şiddet gören kadınlarımıza ev kurarak destek olmaya çalışıyoruz. Bizlerden destek isteyen başka topluluklara veya başka derneklere de destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü amacımız sayfanın ismini ön plana çıkartmak değil, tek yürek olmak ve iyilik yapmaktır" dedi.

"KESİNLİKLE BAĞIŞ KABUL ETMİYORUZ"

Bazı takipçilerinin kendilerine bağış yapmak istediklerini ve hesap numarası istediğini de belirten Aktoprak, "Bağış olayına karşıyız. Kesinlikle bağış kabul etmiyoruz. Bu teklifle gelen takipçilerimize liste gönderip erzak almasını talep ediyoruz. Ve aldıkları erzakları da beraber götürüp teslim etmek şartıyla talep ediyoruz" şeklinde konuştu.