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Giriş Tarihi: 12.5.2021 09:50

Mucit İmam gönülleri tamir ediyor: Gündüz camide gece atölyede

Şerif Can Şerif Can
Mucit İmam gönülleri tamir ediyor: Gündüz camide gece atölyede

’nın ilçesinde görev yapan İmam , örnek davranışı ile herkesin takdirini topladı. 46 yaşındaki Mucit İmam yardıma muhtaç ailelerin evlerindeki arızalı elektronik araçlarını ücretsiz tamir ediyor. Bunun yanında farklı icatlar geliştirdiğini belirten Karakum, Hidrojen sistemli araç ve Ultraviyole ışın gibi çalışmalarının da olduğunu söyledi. Spor merakı da olan Karakum; Karate, Kick Boks ve Jeet Kune Do gibi Uzakdoğu sporlarını yapıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Hüseyin Girenes Cami'nde imamlık yapan Fazlı Karakum, ilginç kişiliğiyle dikkat çekti. 46 yaşındaki 3 çocuk babası Mucit İmam, kendi icatlarını geliştiriyor ve yardıma muhtaç ailelerin evlerindeki arızalı elektronik araçları ücretsiz tamir ediyor. Uzakdoğu sporlarına merak duyan Karakum; Karate, Kick Boks ve Jeet Kune Do gibi sporları yapıyor.

ELEKTRONİK ARAÇLARI ÜCRETSİZ TAMİR EDİYOR

İmamlık görevinden arta kalan bütün zamanını hayır işlerine ayırdığını belirten Karakum: "Namaz aralarında müsait olduğum zamanda imkânı olmayan kardeşlerimizin evlerindeki arızalı elektronik araçlarının tamirini ve onarımını yapıyorum. Herhangi bir ücret almıyorum. Çamaşır makinesi, fırın, süpürge ve buzdolabı ev aletlerinin tamiratını yapıyoruz. Hidrojen sistemli araç çalışmam var. 11 yıl önce hastanelere cihazlar da yaptığım oluyordu. Kendi üslubumca cihazlara başka bir şeyler ekleyerek dayanıklılıklarını yükseltirdim. Ultraviyole ışın yapmıştım gecen yıl. Virüs öldürücü etkisi vardı. Koronavirüs salgınının başladığı ilk zamanlarda piyasada daha maske yokken Sağlık çalışanlarına destek olmak için baret yapmıştım" diye konuştu.

HAYALİ GENÇLERE ÖRNEK OLMAK

Hayalinin insanlara, gençlere örnek olmak olduğunu söyleyen Karakum, "Şunu iyi bilmek gerek insan yetiştirmek insanın gönlüne girmek ile mümkündür. İmamların görevi sadece namaz kıldırmak değildir topluma faydalı insan yetiştirmektir aynı zamanda. İnsanlara ilk önce namazın var mı? Orucunu tuttun mu? diye sormak yerine karnın aç mı? Bir sıkıntın var mı? Bunları sormak gerekir. İnsan olarak görevimiz yeryüzünü insanca yaşanılacak hale getirmek" dedi.

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Mucit İmam gönülleri tamir ediyor: Gündüz camide gece atölyede
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