İÇİŞLERİ BAKANI NE DEDİ?

Tam kapanma ne zaman bitecek ve uzatılacak mı hususunda son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği daha önceden açıklanan tam kapanma için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı bir süredir konuşulan konular arasındaydı. 6 Mayıs tarihinde katıldığı canlı yayında bu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın uzatılması konusunun gündemlerinde yer almadığını ifade etti. Bu açıklamadan bir süre sonra yine bir canlı yayında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benzer bir soruya yanıt verdi. Bakan Soylu, tam kapanma ne zaman bitecek ve yasaklar uzatılacak mı sorusunu yanıtladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir kanalda yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla, o yapacağımız Kabine'de Bilim Kurulunun ve Kabine'nin ortaya koyacağı değerlendirmelerle gayelerimizi belirleyeceğiz. Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı aşılarla ilgili. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor." dedi.



Bakan Soylu, tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı sorusuna "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" şeklinde yanıt verdi.