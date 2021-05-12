Özel tasarlanmış adreste seri imalata suçüstü

İstanbul Polisi; Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Koca Sinan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adrese kaçak tütün ve kaçak sigara operasyonu düzenledi. Adreste yapılan kontrollerde; ikametin çatı katının kaçak sigara ve kaçak tütün imalathanesi olarak tasarlandığı ve adreste kaçak tütün ile kaçak sigara sarıldığı tespit edildi. E.A. ve yabancı uyruklu iş yeri çalışanı A.A. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 25 kilogram şeffaf poşet ve koliler içerisinde tütün, iki otomatik sigara dolum makinası, 324 kutu doldurulmuş sarma sigara, 85 kutu boş makaron ve 10 kilogram bandrollü tekel ürünü ele geçirildi. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücedele Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.