Son dakika haberi: Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili 2 kişi yakalandı

İLİŞKİYİ KABUL EDİP CİNAYETİ REDDETTİ

Olay sonrası şüpheliler arasında gözaltına alınan Mustafa G, jandarmadaki ve savcılıktaki ifadesinde Pınar Kaynak'ı tanımadığını söylemişti. Pınar Kaynak'ın üzerinde çıkan sperm örneğinin Mustafa G'ile eşleşmesi sonrası tekrar gözaltına alınan ve ikinci kez adliyeye sevk edilen Mustafa G, ifadesinde Pınar ile aynı mahallede oturduklarından dolayı tanıdığını ve onunla selamlaştığını söyledi. Olay günü Pınar ile ilişki yaşadığını söyleyen Mustafa G, sonrasında ise yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu.