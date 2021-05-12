Son dakika haberi: Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bulunan eski hayvan barınağı civarında 2017 yılı Ağustos ayında 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'ın arazide elleri zincire bağlanmış halde göğsünden bıçaklanarak ve başı taşla ezilerek öldürülmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada aynı mahallede yaşayan Mustafa G. ve Necati P'nin önceden ifadeleri alınıp serbest bırakılmıştı.
Adli Tıp raporunda Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm örneği uyuşan 34 yaşındaki Mustafa G. ile şahsa yardım ettiği gerekçeyle cinayete karıştığı belirlenen Necati P. (47), jandarma tarafından evlerine yapılan operasyon ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
İLİŞKİYİ KABUL EDİP CİNAYETİ REDDETTİ
Olay sonrası şüpheliler arasında gözaltına alınan Mustafa G, jandarmadaki ve savcılıktaki ifadesinde Pınar Kaynak'ı tanımadığını söylemişti. Pınar Kaynak'ın üzerinde çıkan sperm örneğinin Mustafa G'ile eşleşmesi sonrası tekrar gözaltına alınan ve ikinci kez adliyeye sevk edilen Mustafa G, ifadesinde Pınar ile aynı mahallede oturduklarından dolayı tanıdığını ve onunla selamlaştığını söyledi. Olay günü Pınar ile ilişki yaşadığını söyleyen Mustafa G, sonrasında ise yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu.
MUSTAFA VE PINAR'I ARAZİYE BIRAKTIM ORADAN AYRILDIM!
Cinayete yardım ettiği öne sürülen ve Mustafa G'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Necati P. (47) ise, savcılıktaki ifadesinde, Pınar İle Mustafa'yı arabasıyla Çukurçayır mahallesindeki araziye bırakıp,oradan ayrıldığını ve başka bir şey bilmediğini söylediği öğrenildi.
OLAY SONRASI 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞ VE 2 BUÇUK YIL SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI
Öte yandan olayda hunharca öldürülen 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın üzerinde sperm izleri tespit edilmesinin ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgili A.K. ve N.B. isimli kişileri gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLK SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ
Haklarında 'canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda, Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.