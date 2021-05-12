Ramazan Bayramı için artık adeta geri sayıma başlanırken bu mübarek günlere kavuşmanın mutluluğu şimdiden etkisini göstermeye başladı. Müslüman alemi için ibadetlerle geçen bu mübarek tarihlerde bilindiği üzere ülke genelinde resmi tatil sayılıyor. Öte yandan bu sene tam kapanma nedeniyle milyonlarca bayram coşkusunu evlerde yaşamak zorunda olacak. Bu kapsamda ise "Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün resmi tatil?" soruları merak konusu haline geldi. Ramazan bayramı resmi tatili bu sene özel ve kamu sektöründe üç gün olacak. Bayramın son günü Cumartesi günü idrak edilecek.