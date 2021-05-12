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Giriş Tarihi: 12.5.2021 10:16 Son Güncelleme: 12.5.2021 10:16

ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve ne zaman bitiyor?

adıyla da bilinen ’na kavuşmanın sevinci adeta tüm ülkeyi sarmaya başladı. Bu sene de geçtiğimiz sene olduğu gibi pandemi nedeniyle evlerde yaşanacak bayram coşkusu öncesi milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden bu yana “Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün resmi tatil?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene ’nın ilk iki günü hafta içi idrak edilirken üçüncü günü ise Cumartesi’ye denk geliyor. Buna göre; Bayram ne zaman, hangi gün başlıyor ve bitiyor, kaç gün resmi tatil olacak? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı…

Ramazan Bayramı için artık adeta geri sayıma başlanırken bu mübarek günlere kavuşmanın mutluluğu şimdiden etkisini göstermeye başladı. Müslüman alemi için ibadetlerle geçen bu mübarek tarihlerde bilindiği üzere ülke genelinde resmi tatil sayılıyor. Öte yandan bu sene tam kapanma nedeniyle milyonlarca bayram coşkusunu evlerde yaşamak zorunda olacak. Bu kapsamda ise "Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün resmi tatil?" soruları merak konusu haline geldi. Ramazan bayramı resmi tatili bu sene özel ve kamu sektöründe üç gün olacak. Bayramın son günü Cumartesi günü idrak edilecek.

AREFE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet'in takvimine göre, 2021 Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Üç gün sürecek olan 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında gireceğimiz bayramda kutlamalar telefonlarla gerçekleşecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

tatili tarihleri merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan kararla Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

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Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve ne zaman bitiyor?
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