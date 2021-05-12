Ramazan Bayramı için artık adeta geri sayıma başlanırken bu mübarek günlere kavuşmanın mutluluğu şimdiden etkisini göstermeye başladı. Müslüman alemi için ibadetlerle geçen bu mübarek tarihlerde bilindiği üzere ülke genelinde resmi tatil sayılıyor. Öte yandan bu sene tam kapanma nedeniyle milyonlarca bayram coşkusunu evlerde yaşamak zorunda olacak. Bu kapsamda ise "Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün resmi tatil?" soruları merak konusu haline geldi. Ramazan bayramı resmi tatili bu sene özel ve kamu sektöründe üç gün olacak. Bayramın son günü Cumartesi günü idrak edilecek.
AREFE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet'in takvimine göre, 2021 Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
2021 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında gireceğimiz bayramda kutlamalar telefonlarla gerçekleşecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı tatili tarihleri merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan kararla Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.