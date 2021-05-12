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Giriş Tarihi: 13.5.2021 00:49 Son Güncelleme: 13.5.2021 00:49

son bölüm tek parça izle! Asya’nın ortaya çıkardığı gerçekler ’i zora sokuyor

Sadakatsiz son bölüm tek parça izle! Asya’nın ortaya çıkardığı gerçekler Derin’i zora sokuyor

ekranlarında yayınlanan dizisi 29. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Asya’nın ortaya çıkardığı gerçekler ’i zora sokuyor. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Sadakatsiz son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar.

Sadakatsiz dizisi 29. son bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Sadakatsiz son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE

Kanal D aracılığıyla Sadakatsiz son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda bulunan link ile Sadakatsiz 29. son bölümün tamamını tek parça izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum



SADAKATSİZ 29. BÖLÜM ÖZETİ

Derin'in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur.


Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya'nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?

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Sadakatsiz son bölüm tek parça izle! Asya’nın ortaya çıkardığı gerçekler Derin’i zora sokuyor
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