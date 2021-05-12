Sadakatsiz son bölüm tek parça izle! Asya’nın ortaya çıkardığı gerçekler Derin’i zora sokuyor

Sadakatsiz dizisi 29. son bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Sadakatsiz son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D aracılığıyla Sadakatsiz son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda bulunan link ile Sadakatsiz 29. son bölümün tamamını tek parça izleyebilirsiniz.
Derin'in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur.
Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya'nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?