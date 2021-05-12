Şanlıurfa Emniyet Müdürü talimat verdi! Suç makinesi kadın yakalandı

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 11 yıldır aranan ve hakkında 20 ayrı suçtan 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülistan B.'nin yerini tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Gülistan B.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 62 mermi ele geçirildi. Gülistan B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.