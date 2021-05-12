Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa Emniyet Müdürü talimat verdi! Suç makinesi kadın yakalandı
Giriş Tarihi: 12.5.2021 17:50

Emniyet Müdürü talimat verdi! Suç makinesi kadın yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Emniyet Müdürü talimat verdi! Suç makinesi kadın yakalandı

'da 20 ayrı hırsızlık suçundan 11 yıldır aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 11 yıldır aranan ve hakkında 20 ayrı suçtan 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülistan B.'nin yerini tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Gülistan B.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 62 mermi ele geçirildi. Gülistan B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa Emniyet Müdürü talimat verdi! Suç makinesi kadın yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA