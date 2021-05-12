Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 12 Mayıs 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 12 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI | 12 MAYIS MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

12 Mayıs Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.30'da yapıldı ve ardından Şans Topu sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...