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Giriş Tarihi: 12.5.2021 22:45 Son Güncelleme: 12.5.2021 22:46

Sokak ortasında silahla başından vuruldu

İHA
Sokak ortasında silahla başından vuruldu

’da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Necmettin E., sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Uğradığı saldırı sonucu tabanca ile başından vurulan Necmettin E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANDI

Sağlık ekipleri yaralı Necmettin E.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı Necmettin E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polisler olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etme çalışmasına devam ediyor.

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Sokak ortasında silahla başından vuruldu
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