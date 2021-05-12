Sokak ortasında silahla başından vuruldu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Necmettin E., sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Uğradığı saldırı sonucu tabanca ile başından vurulan Necmettin E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
AĞIR YARALANDI
Sağlık ekipleri yaralı Necmettin E.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı Necmettin E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polisler olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etme çalışmasına devam ediyor.