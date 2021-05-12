Sokak ortasında silahla başından vuruldu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Necmettin E., sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.