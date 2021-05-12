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Giriş Tarihi: 12.5.2021 13:34 Son Güncelleme: 12.5.2021 13:43

: 'nde vahşet: Eşini delik deşik etti!

DHA
Son dakika: Kocaeli'nde vahşet: Eşini delik deşik etti!

haber:'nde tüyler ürperten olay... Burhan Emrah Şeker (30), evde tartıştığı eşi Rabia Buse Şeker'i (28), 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Rabia Buse Şeker ameliyata alındı. İşte son dakika haberinin tüyler ürperten detayları...

Son dakika haber:Kocaeli'nde yaşanan korkunç olay, öğle saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Emrah Şeker mutfaktan aldığı bıçakla eşi Rabia Buse Şeker'e saldırdı. Kanlar içinde kalan Rabia Buse Şeker, apartman boşluğuna çıkarak alt kat komşusundan yardım istedi.

Seslerin duyan diğer komşular da evlerinden çıktı. Komşular, Burhan Emrah Şeker'in elinden bıçağı aldı. Bu sırada ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanaması olan Rabia Buse Şeker, komşularından birinin aracı ile Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Burhan Emrah Şeker'i gözaltına aldı. Rabia Buse Şeker'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Kocaeli'nde vahşet: Eşini delik deşik etti!
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