Son dakika: Takside şoke eden anlar! Kadın yolcu: Sana gereken dersi verecekler

"SANA GEREKEN DERSİ VERECEKLER"

Uyarıların artması ile aşırı sinirlenen kadın yolcu taksiden inmek istedi. Taksi şoförüne bağıran yolcu, "Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sen taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Benim acelem var, seninle uğraşamam. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın. Ne olduğunu anlayacaksın. Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın" diye tehditte bulundu.