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Giriş Tarihi: 12.5.2021 09:38 Son Güncelleme: 12.5.2021 09:40

Tam kapanmada örnek hareket! 'ta sokak hayvanları unutulmadı...

DHA
Tam kapanmada örnek hareket! Muş'ta sokak hayvanları unutulmadı...

'ta, hayvanseverler örnek bir davranışa imza attı. Ramazan ayı ve koronavirüs ile mücadelede uygulanan 17 günlük tam kapanmada boş kalan piknik ve mesire alanlarına sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Sokak Canlarını Koruma Derneği'nin genç üyeleri, ramazan ayı ve tam kapanmadan dolayı kullanılamayan piknik ve mesire alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için harekete geçti. Hayvanseverler yanlarında getirdikleri yiyecekleri hayvanların ulaşabileceği noktalara bıraktı.

Üyelerin hayvanları kendi elleriyle besleyip, yakın ilgi gösterdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.


Sokak Canlarını Koruma Derneği Başkanı Yusuf Çağlayan, "Mesire alanlarına yiyecek bıraktık. Normalde buralar piknik alanı ancak ramazan ayı ve kısıtlamalardan dolayı piknik yapılmıyor. Buradaki canlıların aç kalmasını istemedik. Bu tarz yerlerde yemleme yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Tam kapanmada örnek hareket! Muş'ta sokak hayvanları unutulmadı...
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