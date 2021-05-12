Tam kapanmada örnek hareket! Muş'ta sokak hayvanları unutulmadı...



Sokak Canlarını Koruma Derneği Başkanı Yusuf Çağlayan, "Mesire alanlarına yiyecek bıraktık. Normalde buralar piknik alanı ancak ramazan ayı ve kısıtlamalardan dolayı piknik yapılmıyor. Buradaki canlıların aç kalmasını istemedik. Bu tarz yerlerde yemleme yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.