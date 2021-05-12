Tartıştığı kocası tarafından 15 yerinden bıçaklandı

Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Burhan Ş(30) ile eşi Rabia Buse Ş.(28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında öfkeli koca eline aldığı bir bıçak ile eşini bıçaklamaya başladı. Olay sırasında eşine direnen ve boğuşmaya başlayan kadının, can havli ile eşi Burham Ş'yi ısırarak elinden kurtulduğu ve komşusuna sığındığı öğrenildi.

DURUMU AĞIR

Bulundukları adrese kısa bir süre önce taşınan çiftin, henüz neden tartıştıkları bilinmezken komşularının haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri geldi. 15 yerinden yaralanan Rabia Buse Ş., yapılan ilk müdahalesi sonrasında önce Körfez Devlet Hastanesine, daha sonra Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilen kadının tedavisi devam ederken, olay yerinde gözaltına alınan ve vücudunun değişik yerlerinde eşi ile tartışırken oluştuğu gözlenen ısrık izleri ile çizikler bulunan kocası Burhan Ş. Polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.