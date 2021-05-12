Teravih namazı bugün kılınacak mı, son teravih ne zaman soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu yıl Ramazan ayında teravih namazları camilerde değil evlerde kılınması Diyanet İşleri Başkanlığı'nca uygun görülmüştü. Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün kılınacak mı sorusu bu noktada araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;

SON TERAVİH NE ZAMAN? TERAVİH NAMAZI BİTTİ Mİ?

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınan bir namazdır. Dinimizde geceler önce geldiği için teravih namazı ilk olarak oruç tuttuğumuz günden bir günün öncesi yani bir gece önce kılınmıştı. Haliyle son teravih namazı da oruç tutacağımız son günün bir önceki gecesi kılınacaktır.

Yani son oruç günü 12 Mayıs Çarşamba olduğu için son teravih namazı da bu günün gecesi olan 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece kılınır!