Teravih namazı bugün kılınacak mı, son teravih ne zaman soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu yıl Ramazan ayında teravih namazları camilerde değil evlerde kılınması Diyanet İşleri Başkanlığı'nca uygun görülmüştü. Son teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün kılınacak mı sorusu bu noktada araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;
Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınan bir namazdır. Dinimizde geceler önce geldiği için teravih namazı ilk olarak oruç tuttuğumuz günden bir günün öncesi yani bir gece önce kılınmıştı. Haliyle son teravih namazı da oruç tutacağımız son günün bir önceki gecesi kılınacaktır.
Yani son oruç günü 12 Mayıs Çarşamba olduğu için son teravih namazı da bu günün gecesi olan 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece kılınır!
SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan'ın son günü 13 Mayıs Çarşamba günüdür. 14 Mayıs Perşembe ise Ramazan Bayramı 1. günüdür. Haliyle 13 Mayıs Çarşamba günü son oruç tutulacaktır. Yani Arefe gününde (13 Mayıs Çarşamba) son orucu tutacağız.
TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ FARZ MI?
Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;-"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.
Sabah olunca Efendimiz (asm):
-'Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır' buyurdu.