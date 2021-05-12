Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Arefe ve bayram günlerinde gerçekleştirdiği teşrik tekbiri merak ediliyor. Teşrik tekbiri nasıl yapılır, teşrik tekbiri ne demek ve ne zaman getirilir soruları birçok kişi tarafından inceleniyor. Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte teşrik tekbiri hakkında merak edilenler.

TEŞRİK TEKBİRİ NE DEMEK?

Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından başlanarak bayramın 4. Gününün ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra toplam 23 kez "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir. Peygamber Efendimizin her Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri getirdiği bilinir.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ VAR MI?

Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen bu durum, Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi sorusunu da doğuruyor. Bu durum yalnızca Kurban Bayramı için geçerlidir. Ancak Ramazan Bayramı'nda da yapılmasında bir sakınca görülmemektedir.