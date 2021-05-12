Uyuşturucu suçundan aranan 24 firari yakalandı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu suçlarından aranan firari suçlulara 19 ilçede Özel Harekat destekli ve eş zamanlı operasyon düzenledi. Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Fatih, Kağıthane, Şişli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da çok sayıda adrese baskın yapıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçlarından ötürü haklarında yakalama kararı bulunan toplam 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.