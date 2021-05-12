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Giriş Tarihi: 12.5.2021 15:48

Uyuşturucu suçundan aranan 24 firari yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu suçundan aranan 24 firari yakalandı

“Uyuşturucu” suçlarından aranan 24 firari, 19 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu suçlarından aranan firari suçlulara 19 ilçede Özel Harekat destekli ve eş zamanlı operasyon düzenledi. Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Fatih, Kağıthane, Şişli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da çok sayıda adrese baskın yapıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçlarından ötürü haklarında yakalama kararı bulunan toplam 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Uyuşturucu suçundan aranan 24 firari yakalandı
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