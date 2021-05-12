Yargıtay 'Kaza değil' dedi! İstanbul'da Yağmur Önüt katledilmişti!

Kararda, "Yaklaşık 2 metre mesafeden gerçekleştirilen atışın, bitişik atış mesafesi dışından ve toplu atış mesafesinden yapılmış olduğu, kendisi dahil üç kişinin bulunduğu küçük ebatlı bir odada elinde bulundurduğu, av tüfeğiyle oynarken tam karşısında bulunan ölene doğrultan ve bu sırada eli de tetikte bulunan sanığın, tüfeğin ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi için çaba sarfetmediği ve dolayısıyla kabullenip kayıtsız kaldığı, ölüm neticesinden olası kastla sorumlu tutulması gerektiği, bu suretle sanığın olası kastla öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek bilinçli taksirle öldürme suçundan mahkumiyetine karar verildiği" ifadeleri yer aldı.

Yargıtay, sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirirken, genç kızın ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak, "Sanık karardan sonra hemen tahliye edildi, dört yıldır dışarıda dolaşıyor. Yargıtay'ın kaza değil demesi önemli bir gelişme" diyerek, Egemen Vardar'ın tutuklanması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini söyledi. Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren ise, katilin serbest olduğunu belirterek, "Yarın bayram ve katili ailesiyle bayram kutlarken benim boynum yavruma karşı yine eğik olacak. Çünkü onun için adaleti sağlayamadım. Sağlayıp sağlayamayacağımı da artık bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nin, ailenin istinaf başvurusunu reddetmesine ilişkin kararı bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Davanın yeniden görülmesine, 9 Eylül'de başlanacak.