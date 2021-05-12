Yoğun bakımdan çıktı cenaze törenine katıldı!

Doktor annesini öldüren üvey babasının sopayla kafasına vurduğu 14 yaşındaki Ahmet'te acı gerçek psikiyatris eşliğinde söyledi. Ahmet yoğun bakımdan çıkar çıkmaz annesinin cenaze törenine katıldı.

Kendisini mühendis olarak tanıtıp evlenen dolandırıcı Mehmet Erdoğan tarafından katledilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Erdoğan'ın depoda kilitli tutulan oğlundan sevindiren haber geldi. Üvel babası tarafından kapatıldığı depoda 13 saat kalan ve başına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren 14 yaşındaki Ahmet kendine geldi. Sağlık durumu iyiye giden Ahmet'e annesinin ölümü psikiyatrist eşliğinde söylendi.

Dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 18 suç kaydı bulunan Mehmet Erdoğan (47) katlettiği özel muayene sahibi Zeynep Erdoğan dün Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan anne babası cenaze töreni için geldi.

Katil zanlısı Mehmet Erdoğan'ın ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp yaşadıkları Mutlukent'te yaşadıkları tripleks villanın bodrum katına hapsettiği doktorun 14 yaşındaki oğlu Ahmet A. da cenaze törenini katılarak annesini son yolculuğuna uğurladı.

TABUTA KIZLIK SOYADINI YAZDILAR

Doktor Zeynep Erdoğan'ın babası Atilla Öğredici, kızının tabutu üzerinde yazılı katil kocasının soyadına tepki gösterdi. Yazılı olan Erdoğan soyadının silinmesi istendi. Babanın dediği yerine getirildi. Canını alan kocasının soyadı silindi. Yerine kızlık soyadı 'Öğredici" yazıldı. Baba Öğredici, "Evliliğe onay vermedim. Bize evliliği ile ilgili herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını söylemedi. Adamı tanımıyorum. Bir kere gördüm ama ne iş yaptığını bilmiyorum. Kendileri anlaşıp evlendiler. Yurt dışında yaşıyoruz. Olay duyunca annesi ile beraber geldik" dedi.

DOKTOR ARKADAŞI İSYAN ETTİ

Doktor Zeynep Erdoğan'ın çalışma arkadaşları cenaze namazı sonrası isyan etti. Doktor arkadaşı, "Annesini korumasın diye önce çocuğu etkisiz hale getirdi. Katilim İfadeleri tamamı yalan. 'Yakışıklı değilsiz gibi sözler' ile tahrik indirimi almak için söyledi. Zeynep, 'senin aleyhinde tanıklık edeceğim hapse gireceksin' dediği için oldu. Herkes her şeyin farkındaydı. Zeynep'de her şeyin farkındaydı. Sadece bir miktar parasını kurtarırım mı onun peşindeydi. Aralarında bu kadar şiddet dolu bir olay yaşanmamıştı"dedi.