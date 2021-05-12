Zehir ve hırsızlığa 86 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 55 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Gözaltına alınanlardan 7 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 31 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 9 faili meçhul olayın aydınlatıldığı çalışmalar sonucunda 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol aldı.

Çalışmalarda 2 kilo 352 gram uyuşturucu madde, 122 adet kök hint keneviri, 27 adet uyuşturucu hap, 106 bin100 adet boş makaron, 381 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı fişeği, 1 adet çalıntı araç, 3 adet çalıntı motosiklet, 5 adet suça konu cep telefonu, 114 parça çalıntı elektronik malzeme, 1 adet çalıntı televizyon, 2 adet çalıntı bilgisayar, 46 adet kesici alet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.