82 yetim çocuğun dilekleri gerçekleştirildi

Kestel Belediyesi, yaşanan pandemi sürecinde çocukların bayramda da olsa yüzünü güldürmek için harekete geçti. Belediye Başkanı Önder Tanır'ın talimatıyla günler öncesinden ilçede yaşayan 82 yetim çocuk tek tek aranıp, neye ihtiyacı oldukları neyi hayal ettikleri soruldu. Tabletten bilgisayara tuttuğu takımın formasından farklı isteklerini ileten çocuklar için zamana karşı yarış başlatan belediye yetkilileri tüm istekleri bayram öncesi temin etti.

DUYGUSAL BULUŞMA

Çocukların istedikleri hediyeleri temin eden Belediye Başkanı Önder Tanır ve beraberindekiler belirlenen adreslere ulaşmak için ilçenin dört bir yanına dağıldı. Kapı çalınınca dışarı çıkan çocuklar karşılarında belediye yetkililerini görünce önce şaşırdı. Ancak ardından kendileri için getirilen hediyeler verilince mutluluktan havalara uçtular. Hayalini kurduğu akülü arabaya, tablete kavuşan çocukların gözlerinin dolduğu ne diyeceklerini şaşırdıkları gözlendi.

"ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ"

Hediyeleri dağıtırken çok duygulandığını anlatan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Söylerken bile yutkunuyorum. Bir kızımız rahmetli babasının ölüm yıl dönümünde hayır yapmak çocuklara dağıtılmak üzere bir şeyler istedi. Dileği buydu sadece. Kimisi bir mucize olsaydı da kaybettiklerini geri getirilmesini istedi. Kimi çocuğumuz ise kendi hakkını yine kendisi gibi yetim kardeşinin dileğinin gerçekleştirilmesi için kullanmak istedi. Yetimler gülerse dünya güler.