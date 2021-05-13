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Giriş Tarihi: 13.5.2021 10:17 Son Güncelleme: 13.5.2021 10:19

'da hareketli saatler! Polis otosuna çarptı...

AA
Adana'da hareketli saatler! Polis otosuna çarptı...

'da hareketli saatler yaşandı. Polis ekibi aracına çarpan şüpheli yakalandı. Aracında ise tüfek ve tabanca çıktı...

Adana Yüreğir'de, G.T'nin silahla vurulduğu ve özel bir hastaneye kaldırıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahallede araştırma yapan polislerin kullandığı araca, içerisinde 3 şüpheli bulunan 01 ADJ 834 plakalı otomobil çarptı.

Şüphelilerden 2'si olay yerinden kaçtı, biri polis tarafından yakalandı. Otomobilde arama yapan ekipler, birer tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.D, Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Polis ekipleri, zanlıların silahla yaralama olayına karışıp karışmadığına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

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Adana'da hareketli saatler! Polis otosuna çarptı...
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