Adana'da hareketli saatler! Polis otosuna çarptı...

Adana Yüreğir'de, G.T'nin silahla vurulduğu ve özel bir hastaneye kaldırıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahallede araştırma yapan polislerin kullandığı araca, içerisinde 3 şüpheli bulunan 01 ADJ 834 plakalı otomobil çarptı.