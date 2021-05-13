AKESDER'in Projesi Şimdide Hakkari Valiliğinde Sayesi

Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu, hazırlanan projenin amacının başta işitme engelli olmak üzere, okur yazar olmayan vatandaşların da dertlerini anlatmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi. Altı aylık bir çalışma sonun da Türkiye'de ilk olan bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kansızoğlu "Özellikle işitme engeli kişiler kamu kurum ve kuruluşlarında dertlerini anlatmaları çok zor oluyor. Bir yakınım gittiği bir sağlık kuruluşunda derdini anlatamayınca yanlış teşhis sonucu yaşamını yitirdi. Bu olay beni çok etkiledi. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması için bir proje geliştirdim. Bu proje de bana 23 işitme engeli arkadaşımız da yardımcı oldu. Projeyi yaparken başta Türk işaret dili ile ilgili görsel ve basılı kaynaklardan faydalanarak yola çıktık. İşitme engellilerin iletişimi işaret dili ile rahatça sağladıklarını dilin eğitmenleri ile detaylar görüşüldü. Proje aşamalarında işitme engelli bireylerle hastane içerisinde bilgi alışverişi yapıldı. En çok karşılaştıkları sıkıntıların çözümleri ile birlikte istişare edilerek uygulamalı bir şekilde projemiz amaca tam hizmet doğrultusunda şekillendirdik. Projemiz sadece işitme engeli olan vatandaşlarımıza değil aynı zamanda okuryazar olmayan kişilere de yardımcı olacak. Vatandaşlarımız kamu binalarına geldiklerinde yanlarında tercüman veya bağımlı kaldıkları bir kişi olmadan, gidecekleri birime ulaşabilmeleri sağlamaktır. Bu program ile ekrandan işaret dili ile yön göstergesinin çevirisi, alt yazı ve görsel kamu binası yön videosunu takip ederek kamu binası içerisindeki işlerini kolayca sıkıntı yaşamadan yapabilecekler. Bu konuda gerekli görsel ve yazılar uygulanan kamu kurumunun ilgili birimlerinin kapılarına asılıyor" dedi.