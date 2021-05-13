Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Akrep yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen haftaki son bölümde Perihan'ın hastalığının ortaya çıkması gündeme gelmişti. Onu tek korkutan şey Ahmet'in varlığı konusunda istemese de Ferda'dan yardım alacak olması oldu. Yaşanan tüm bu olayların ardından yeni bölümü merakla bekleyen dizi severler 13 Mayıs 2021 tv yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremedi. Normalde bu akşam 22.bölümüyle yayınlanması beklenen dizinin yerine farklı bir yapım yer alıyor. Bu kapsamda yapımın yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanmaya başlandı. Buna göre; Akrep bu akşam var mı, neden yok? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Mayıs 2021 Star tv yayın akışı!

AKREP BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Akrep yeni bölüm ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Akrep Star TV'nin 13 Mayıs Perşembe tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Canavar Kamyonlar adlı film yayınlanacak. Haberimizde, Akrep yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.