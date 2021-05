Altın Küre’de ‘çeşitlilik’ krizi

Dünyanın en prestijli sinema ödülleri arasında gösterilen Altın Küre'de temsiliyette çeşitlilik krizi yaşanıyor. Ödülleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), üyeleri arasında siyahilerin bulunmaması sebebiyle bir süredir eleştirilirken, törenin yayıncısı Amerikan NBC kanalı, bu sebeple gelecek yıl Altın Küre'yi yayımlamayacağını duyurdu. Öte yandan aktör Tom Cruise da sahip olduğu 3 Altın Küre'yi iade edeceğini açıkladı. Cruise, "Born on the Fourth of July", "Jerry Maguire" ve "Magnolia" filmleriyle daha önce bu ödüle layık görülmüştü. NBC, karara ilişkin yaptığı açıklamada ödülleri organize eden HFPA'dan geleceğe dair "anlamlı bir reform" görmek istediğini söyledi. Kanal, değişikliğin zaman ve çaba gerektireceğini söyleyerek ödül törenini 2023'te yayınlamayı umduklarını aktardı. Beş kez Altın Küre'ye aday gösterilen Scarlett Johansson da önemli değişiklikler olmaması durumunda sektörü organizasyonu boykot etmeye çağırdı. Los Angeles Times gazetesinde yer alan bir haberde, HFPA'nın hiçbir siyahi üyesinin olmadığı ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda birliğin içerisindeki usulsüzlük ve yolsuzluklar da ortaya çıkarılmıştı. HFPA da tartışmalara yönelik bir reform takvimi yayımladı. HFPA, üyelerinin temsiliyetindeki çeşitliliği artıracağını taahhüt eden takvim için 18 aylık bir dönemi öngördü.