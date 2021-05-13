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Giriş Tarihi: 13.5.2021

Arazi kavgasında kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
MALTEPE'DE arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Başıbüyük Mahallesi'nde iddiaya göre Mevlüt Mesut Bilgin'e ait araziye gelen 3 kişi arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada Mevlüt Mesut Bilgin, Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur Köroğlu kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti. İki bacağından vurulan Batuhan Ş.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Uğur Köroğlu'nun 18, Mevlüt Mesut Bilgin'in 17, Metin Gökhan Ocakçı'nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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Arazi kavgasında kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı
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