Arazi kavgasında kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı

MALTEPE'DE arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Başıbüyük Mahallesi'nde iddiaya göre Mevlüt Mesut Bilgin'e ait araziye gelen 3 kişi arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada Mevlüt Mesut Bilgin, Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur Köroğlu kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti. İki bacağından vurulan Batuhan Ş.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Uğur Köroğlu'nun 18, Mevlüt Mesut Bilgin'in 17, Metin Gökhan Ocakçı'nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.