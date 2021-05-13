13 Mayıs Perşembe sabahı itibariyle bankacılık işlemleri olan vatandaşlar banka çalışma durumu ile ilgili araştırma yapıyor. Normalde resmi tatil ilan edilen günlerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Çek, senet, eft ve havale gibi bankacılık işlemleri olan vatandaşlar EFT ve havale yapılıyor mu, bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların tamamı 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca açık olup olmayacağı belli oldu. Bankacılık işlemleri bulunan ve bayram tatili süresince yapmak zorunda olanlar için Bayramda bankalar açık mı? Bugün 13 Mayıs 2021 Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar…

BUGÜN BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelirken banka çalışma saatleri merak konusu oldu. Gün para çekme ve para yatırma dahil birçok işlem için bankalarda içi olanlar "Bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Resmi tatilin hafta içine denk gelmesi dolasıyla bankalar çalışmayacak. Dolayısıyla hem Ramazan bayramı nedeniyle resmi tatil olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bankalar geçtiğimiz 13-14-15 Mayıs tarihlerinde açık olmayacak.