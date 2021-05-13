13 Mayıs Perşembe sabahı itibariyle bankacılık işlemleri olan vatandaşlar banka çalışma durumu ile ilgili araştırma yapıyor. Normalde resmi tatil ilan edilen günlerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Çek, senet, eft ve havale gibi bankacılık işlemleri olan vatandaşlar EFT ve havale yapılıyor mu, bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların tamamı 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca açık olup olmayacağı belli oldu. Bankacılık işlemleri bulunan ve bayram tatili süresince yapmak zorunda olanlar için Bayramda bankalar açık mı? Bugün 13 Mayıs 2021 Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar…
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelirken banka çalışma saatleri merak konusu oldu. Gün para çekme ve para yatırma dahil birçok işlem için bankalarda içi olanlar "Bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Resmi tatilin hafta içine denk gelmesi dolasıyla bankalar çalışmayacak. Dolayısıyla hem Ramazan bayramı nedeniyle resmi tatil olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bankalar geçtiğimiz 13-14-15 Mayıs tarihlerinde açık olmayacak.
Bayramın ilk günü dolasıyla bugün bankalarda işlem yapmak isteyenler ise "Bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.
Bankalar her Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 2021 Ramazan Bayramı nedeniyle de ilan edilen resmi tatil kapsamında bayram günlerinde hizmet vermeyecek. Öte yandan bayramda sokağa çıkma yasağının da olması nedeniyle zaten açık olsa bile özel izin çıkmadığı için bankalar hizmet veremeyecek.
Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 12 Mayıs Çarşamba günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.
12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Bayramda bankalar işlem yapmayacak. 12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.