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Giriş Tarihi: 13.5.2021 07:30

çalışıyor mu? 13 Mayıs Ramazan Bayramı’nın ilk günü ?

Bayramda eczaneler açık mı çalışıyor mu? 13 Mayıs Ramazan Bayramı’nın ilk günü bugün eczaneler açık mı?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs bugün idrak ediliyor. Bu kapsamda; rahatsızlıkları nedeniyle ilaç temini yapmak isteyenler “ çalışıyor mu? 13 Mayıs Ramazan Bayramı’nın ilk günü ?” gibi çeşitli sorulara yanıt arıyorlar. Bilindiği üzere; Ramazan Bayramı resmi tatil olarak kabul edildiğinden ötürü çoğu kurum ve kuruluşun çalışma saatleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Buna göre; bayramda eczaneler açık mı çalışıyor mu? 13 Mayıs Ramazan Bayramı’nın ilk günü bugün eczaneler açık mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar büyük bir huzur ve coşku yaşarken en çok merak edilen konulardan bir tanesi de eczane çalışma saatleri oldu. Bu kapsamda; bayramda eczaneler açık mı, bugün eczaneler açık mı kapalı mı şeklindeki soruların yanıtları merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte gelen Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler açık mı çalışıyor mu? İşte yanıtı!

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI 2021?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

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Bayramda eczaneler açık mı çalışıyor mu? 13 Mayıs Ramazan Bayramı’nın ilk günü bugün eczaneler açık mı?
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