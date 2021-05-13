Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar büyük bir huzur ve coşku yaşarken en çok merak edilen konulardan bir tanesi de eczane çalışma saatleri oldu. Bu kapsamda; bayramda eczaneler açık mı, bugün eczaneler açık mı kapalı mı şeklindeki soruların yanıtları merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte gelen Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler açık mı çalışıyor mu? İşte yanıtı!