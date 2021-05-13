Bayramda market çalışma saatleri, sabah saatleriyle beraber milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde tam kapanma yani 17 günlük sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere bayramın ilk günü yani bugün de devam ediyor. Öte yandan bu günde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu işletmelere gitmeden önce "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Bugün bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık olacak? Sorularına da yanıt vermişti. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros bakkal ve market çalışma saatleri…
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? İŞTE MARKET VE BAKKAL ÇALIŞMA SAATLERİ!
Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gözü sokağa çıkma yasağında market ve bakkalların çalışma saatlerine çevrildi. Bu kapsamda detaylar araştırılırken İçişleri Bakanlığı 26 Nisan tarihli olarak yayımladığı Tam Kapanma konulu genelgesinde "Bayramda marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularına da yanıt verdi.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.
Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?
Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.