Sağlık ocağı çalışma saatleri Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. Bayram'ın bu yıl hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle özel- devlet hastaneleri ve sağlık ocağı çalışma durumu gündeme geldi. Tam bu noktada üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nda sağlık ocaklarının bayram mesaisini merak ediliyor. Arefe gününde, hem hastaneler hem de sağlık ocakları belli saate kadar açıktı. Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başladı ve 3,5 gün resmi tatil ilan edildi. Buna göre Bayramda sağlık ocakları açık mı? 13 Mayıs Bugün hastaneler ve sağlık ocağı çalışıyor mu?

BUGÜN RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI/HASTANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı sağlık ocağı çalışma saatleri sorgulamaları sabah saatleri itibariyle başladı. 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor. Bayram tatili bu sene 3.5 gün sürecek. Sağlık ocağı ve hastanelerin çalışma yönetmeliğine göre bayram günlerinde uyulması gereken çalışma sistemleri bulunmaktadır.