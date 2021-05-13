Bayramın birinci gününde atlı polislerden denetim

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde tam kapanma denetimi yaptı. Kıyı şeridinde devriye gezen ekipler, sahilde bulunanları durdurarak izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde polis köpekleri de yer aldı.

Denetimlerde sahilde bisikletiyle geçen bir kişi, "Bugün izin belgem sayesinde başka bir noktaya giderken araç da bulamadım bisikletimle gidiyordum. Atlı polislere denk geldim. İlk defa da böyle bir şey görüyorum. Çok güzeller. Herhalde sadece Kadıköy'de vardır diye tahmin ediyorum" dedi.