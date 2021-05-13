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Giriş Tarihi: 13.5.2021 16:13

Bayramın birinci gününde atlı polislerden denetim

DHA
Bayramın birinci gününde atlı polislerden denetim

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Caddebostan Sahili'nde denetim yaptı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde tam kapanma denetimi yaptı. Kıyı şeridinde devriye gezen ekipler, sahilde bulunanları durdurarak izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde polis köpekleri de yer aldı.

Denetimlerde sahilde bisikletiyle geçen bir kişi, "Bugün izin belgem sayesinde başka bir noktaya giderken araç da bulamadım bisikletimle gidiyordum. Atlı polislere denk geldim. İlk defa da böyle bir şey görüyorum. Çok güzeller. Herhalde sadece Kadıköy'de vardır diye tahmin ediyorum" dedi.

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Bayramın birinci gününde atlı polislerden denetim
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