Market çalışma saatleri, Ramazan Bayramı ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi açısından marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları merak konusu oldu. Öyle ki, Bayramda marketler açık mı ve çalışıyor mu sorusu, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor konusu yanıt buldu.
Ramazan Bayramı, 13-14-15 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Bu tarihlere ilişkin bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Peki, bayramda bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
İşte, bayramda marketler çalışma saatleri 2021;
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.
Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?
Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.