Market çalışma saatleri, Ramazan Bayramı ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi açısından marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları merak konusu oldu. Öyle ki, Bayramda marketler açık mı ve çalışıyor mu sorusu, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor konusu yanıt buldu.

BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Ramazan Bayramı, 13-14-15 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Bu tarihlere ilişkin bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Peki, bayramda bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İşte, bayramda marketler çalışma saatleri 2021;