Beyzbol sopalı darpta tutuklama

Kocaelı'nın Başiskele ilçesinde 3 Mayıs günü Gökhan Şen, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eşi Efsun Habipoğlu'nu beyzbol sopasıyla döverek darp etti. Olay sonrasında gözaltına alınan Şen, 4 Mayıs günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski eşi tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilmeye devam eden Habipoğlu, dün tekrar polise giderek şikâyetçi oldu. Darp görüntülerinin de ortaya çıkması ile birlikte tekrar gözaltına alınan Gökhan Şen, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.