Bu hafta 7. Bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin TRT1 yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu binlerce kişinin gündemine "Bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, yok mu, neden yok?" sorularını getirdi. Öte yandan dizinin kanalı tarafından yayımlanan yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu kapsamda dizinin gelecek bölümünün ne zaman yayınlanacağı da izleyenleriyle paylaşılmış oldu. Buna göre; 13 Mayıs bugün Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…
BİR ZAMANLAR KIBRIS YOK MU, NEDEN YOK?
13 Mayıs Perşembe yayın akışında Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümünün olmaması izleyiciyi meraklandırdı. Dizinin bu hafta birçok dizide olduğu gibi Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacağı biliniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:35 İyilik Hikayeleri
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
22:25 Teşkilat