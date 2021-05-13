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Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:55

Bu akşam var mı, yok mu, neden yok? TRT1 Yayın akışı ile Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, yok mu, neden yok? TRT1 Yayın akışı ile Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ne zaman?

ekranlarında yayınlanmakta olan dizisi yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü yayınlanırken bu hafta yapımın TRT yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekti. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri “Bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, yok mu, neden yok?” sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle birçok dizinin bu hafta yeni bölümlerini yayınlamayacağı biliniyor. Buna göre; 13 Mayıs bugün Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

Bu hafta 7. Bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin TRT1 yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu binlerce kişinin gündemine "Bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, yok mu, neden yok?" sorularını getirdi. Öte yandan dizinin kanalı tarafından yayımlanan yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu kapsamda dizinin gelecek bölümünün ne zaman yayınlanacağı da izleyenleriyle paylaşılmış oldu. Buna göre; 13 Mayıs bugün Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu gerçek mi, nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine dair detaylar!

BİR ZAMANLAR KIBRIS YOK MU, NEDEN YOK?

13 Mayıs Perşembe yayın akışında Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümünün olmaması izleyiciyi meraklandırdı. Dizinin bu hafta birçok dizide olduğu gibi Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacağı biliniyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:35 İyilik Hikayeleri
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
22:25 Teşkilat

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu gerçek mi, nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine dair detaylar!

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni bölümünün 20 Mayıs 2021 Perşembe akşamı yayınlanacağı belirtildi.

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Bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, yok mu, neden yok? TRT1 Yayın akışı ile Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ne zaman?
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