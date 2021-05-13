Bu hafta 7. Bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin TRT1 yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu binlerce kişinin gündemine "Bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, yok mu, neden yok?" sorularını getirdi. Öte yandan dizinin kanalı tarafından yayımlanan yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu kapsamda dizinin gelecek bölümünün ne zaman yayınlanacağı da izleyenleriyle paylaşılmış oldu. Buna göre; 13 Mayıs bugün Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…