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Giriş Tarihi: 13.5.2021 08:07

Bugün bayramda Kargolar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs Bayramın ilk günü PTT ve Kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Bugün bayramda Kargolar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs Bayramın ilk günü PTT ve Kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

’nın ilk gününde özellikle de online alışverişin yaygın olduğu sokağa çıkma yasağı sürecinde, kargo çalışma saatleri gibi detaylar gündemdeki yerini aldı. Binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren “Bugün bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. yayımladığı tam kapanma konulu genelge üzerinden tüm bu soruları yanıtlamış ve , , , , PTT kargo çalışma saatlerine ilişkin detayları paylaşmıştı. Buna göre; Bayramda kargolar açık mı, kargo ve dağıtım şirketleri sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte tüm detaylar ve çalışma saatleri…

Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? Gibi sorular sokağa çıkma yasağının uygulamaya devam ettiği Ramazan Bayramı'nın ilk gününde binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgınına tedbiren 81 ilde uygulanan tam kapanma sürecinde muaf olan işletme ve meslek grupları bilindiği üzere genelge ile duyurulmuştu. Bu kapsamda "Bugün bayramda kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışma saatleri ile genelgede kargolarla ilgili olarak yer alan detaylar…

BUGÜN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Her sene olduğu gibi Ramazan Bayramı bu sene de özel sektör ve kamuda resmi tatil ilan edildi. Hal böyleyken resmi tatil günlerinde kargo şirketlerinin hizmet verip vermediği merak konusu haline geliyor. Özellikle de online alışverişin popüler hale geldiği bu dönemde binlerce vatandaş kargolarının akıbetinin öğrenmek amacıyla "Bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

Bayram süresince kargo şubelerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kapalı olması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. Bu tarihler arasında kargo gönderim ve dağıtım işlemlerinin yapılması beklenmiyor

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Normal şartlarda Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olan kargolar 13, 14, 15 Mayıs da Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;

"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak.

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