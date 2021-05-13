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Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:22 Son Güncelleme: 13.5.2021 13:23

Bugün var mı, yok mu, neden yok? Kanal D yayın akışı ile Camdaki kız yeni bölüm ne zaman?

Bugün Camdaki kız var mı, yok mu, neden yok? Kanal D yayın akışı ile Camdaki kız yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan dizisi her hafta Perşembe günü ekranlara gelirken bu hafta dizinin yayın akışında yer almıyor oluşu dikkatleri çekiyor. Henüz yayın hayatının başlarında olan dizinin akıbetini merak eden seyirciler bu kapsamda “Camdaki Kız bugün var mı, yok mu, neden yok?” sorularına yanıt arıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle yapımların bu hafta ekranlara gelmeyeceği bilinirken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; Camdaki kız yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar…

Camdaki Kız dizisinin bugün Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu izleyenlerin dikkatini çekiyor. Ramazan Bayramı nedeniyle yapımların bu hafta yeni bölümleri ekranlara gelemeyecek. Bu kapsamda "Camdaki Kız bugün var mı, yok mu, neden yok?" soruları bugün akşam saatlerine doğru gündeme taşındı. Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölümünün yayın tarihi de merak konusu haline geldi. Peki; Camdaki kız yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

Camdaki Kız dizisi 3. bölüm full izle! Nalan yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor

CAMDAKİ KIZ YOK MU, NEDEN YOK?

Perşembe günleri dizi sevenlerin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi Kanal D'nin yayın akışında bugün yer almadı. Camdaki Kız 6. bölümü Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta ekrana gelmeyecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Camdaki Kız dizisi 3. bölüm full izle! Nalan yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor

Camdaki Kız'ın 6. yeni bölümünü ile 20 Mayıs Perşembe günü izleyenlerin karşısında olacak.

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Bugün Camdaki kız var mı, yok mu, neden yok? Kanal D yayın akışı ile Camdaki kız yeni bölüm ne zaman?
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