Bugün Camdaki kız var mı, yok mu, neden yok? Kanal D yayın akışı ile Camdaki kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız dizisinin bugün Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu izleyenlerin dikkatini çekiyor. Ramazan Bayramı nedeniyle yapımların bu hafta yeni bölümleri ekranlara gelemeyecek. Bu kapsamda "Camdaki Kız bugün var mı, yok mu, neden yok?" soruları bugün akşam saatlerine doğru gündeme taşındı. Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölümünün yayın tarihi de merak konusu haline geldi. Peki; Camdaki kız yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…