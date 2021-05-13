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Haberler Yaşam Haberleri Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız neden yok? (13 Mayıs Kanal D yayın akışı)
Giriş Tarihi: 13.5.2021 18:47

bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? ? (13 Mayıs Kanal D yayın akışı)

Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız neden yok? 13 Mayıs Kanal D yayın akışı

yeni bölüm var mı ve neden yok soruları, dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, bu hafta yayın akışı listesinde yer almıyor. Bu doğrultuda, , final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman soruları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, diziye dair detaylar ve 13 Mayıs Kanal D yayın akışı

Yayınlanan 5 bölümü ile izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız, her perşembe günü Kanal D ekranlarında gösteriliyor. Buna karşın, 13 Mayıs Kanal D yayın akışı listesinde Camdaki Kız bulunmuyor. Durum böyle olunca, dizinin hayraları tarafından Camdaki Kız bugün var mı, final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM VAR MI VE NEDEN YOK?

Kanal D'de gösterilen Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu noktada, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu da netlik kazandı.

İşte, Camdaki Kız bu akşam var mı, bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman konusuyla ilgili gelişmeler

CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Perşembe günleri dizi sevenlerin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi Kanal D'nin yayın akışında bugün yer almadı. Camdaki Kız 6. bölümü Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta ekrana gelmeyecek.

13 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız'ın 6. yeni bölümünü ile 20 Mayıs Perşembe günü izleyenlerin karşısında olacak.

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Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız neden yok? (13 Mayıs Kanal D yayın akışı)
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