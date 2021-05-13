Çeteler çökertildi cinayetler çözüldü

SERİ operasyonlarla silahlı ve organize suç örgütleriyle mücadele eden İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; son 8 ayda 12 büyük suç örgütünü çökertti. Baskınlar nedeniyle "organize olmaya" fırsat bulamayan silahlı suç örgütlerinin 194 üyesi yakalandı. Bunlardan 114'ü tutuklandı. Sır cinayetler aydınlatıldı. Operasyonlar kapsamında en önemli baskınlar Sedat Peker ve firari uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'ye yönelik düzenlendi. Firari Peker'e yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Zindaşti'nin ise "Canlı yayınlı cinayet planı" operasyonla engellendi. Zindaşti'ye yönelik çifte operasyonda 19 şüpheli yakalandı. İkisi tetikçiydi. Tetikçiler, silahlarla yakalandı ve tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın iş yerine yönelik silahlı ve el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenleyen 6 çete üyesi de yakalandı. O çetenin de 5 üyesi cezaevine gönderildi.