Cudi’de Anadolu Parsı sürprizi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Şırnak'ta da birçok noktaya fotokapan konuldu. Daha önce canlı olarak görüntülenemediği için nesli tükendiği zannedilen Anadolu parsı, Cudi Dağı eteklerinde görüntülendi. Şırnak ve çevresindeki illerde sırtlan, porsuk, çakal ve kurt gibi çok sayıda tür de tespit edildi. Proje kapsamında elde edilen sonuçlar ve parsın Türkiye'de yaşadığına dair bilimsel makale, Prof. Dr. Ahmet Karataş, Dr. Şafak Bulut ve Dr. Burak Akbaba'dan oluşan ekip tarafından Almanya'da uluslararası yayınlanan Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. Araştırma ekibinde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş proje hakkında şu bilgileri verdi: "İllerin biyolojik çeşitliliğini ortaya çıkarmak için fotokapanlar yerleştirildi. Binlerce fotokapan görüntüsü incelendi. Sadece Cudi Dağı civarında, iki fotokapanda istediğimiz görüntülere rastladık. Türkiye'de yaklaşık 11 bin 800 bitki saksonumuz var. 2 bin 300 kadar mantar türü, sadece böcekler 35 binin üzerinde. Balık, kurbağa, kuş ve memeliler gibi omurgalı hayvan gruplarımızın toplamı 1345 tür, toplamda ise 70 bin canlı türü var."