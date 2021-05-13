Müminlerin bayramı kabul edilen bir Cuma günü daha geldi. Tedbirlere uyarak Ramazan Bayramı'nda Cuma namazı kılacak olanlar, 14 Mayıs Cuma namazı saatleri hakkında da araştırmalarını yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 14 Mayıs 2021 cuma namazı takvimi ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri açıklandı.

14 MAYIS CUMA NAMAZI VAKTİ BUGÜN KAÇTA?

Bu noktada, Cuma namazı vakti kaçta sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. Bilindiği gibi, ilden ile Cuma namazı saatleri değişiklik gösteriyor. İşte, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı ve il il Cuma namazı vakitleri 14 Mayıs 2021;