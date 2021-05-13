Cuma namazında virüs kapan 6 kişi öldü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı İsmail köyünde yaşayan bir kişi 45 gün önce diş tedavisi için İnebolu'da bir kliniğe gitti. Burada virüs kaptığı tahmin edilen şahıs 'Benim bir şeyim yok' diyerek o gün hocası bulunmayan İsmail köyünde, cuma namazı için oluşturulan cemaat ile birlikte namaz kıldı. Bir süre sonra öksürük ve ateş üzerine test veren şahsın Kovid-19 virüsü taşıdığı belirlendi. Cemaatte bulunanların da testi pozitif çıktı. Kastamonu'da tedaviye alınan Yüksel Yüksel, Nedim Güleryüz, Yüksel Gülcü, Kadir Aral, Hayrettin Çelebi ve Bekir Bozkurt, 40 gün sonra hayatını kaybetti. Yüksel Gülcü'nün eşi Hanife Gülcü'nün de yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Peş peşe ölümlerin yaşandığı köyde derin bir sessizlik oluştu.