Ülke genelinde bugün bayram coşkusu, çeşitli Ramazan Bayramı mesajları 2021 ile yaşanıyor. Ramazan ayının sona ermesi ile beraber bayramın ilk gününde sevdiklerine "İyi Bayramlar" dilemek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yeni, kısa, uzun, anlamlı, farklı, dualı, ayetli, resimli (Şeker) Ramazan Bayramı kutlama mesajı sözleri araştırmasına çıktı. İbadetle ve manevi huzurla geçen bu mübarek ayın ertesinde bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde geçecek olan bayramın sevincini sevdikleriyle paylaşmak isteyen kişiler için en güzel görsel ve metinleri bu başlık altında derledik. İşte en güzel, anlamlı, resimli, sözlü, gifli Ramazan bayram mesajları…
BAYRAM MESAJLARI 2021!
Aileye, Eşe, Dosta, Sevgiliye gönderilecek en yeni, anlamlı resimli bayram mesajları, bu sene salgına tedbiren evde yaşanacak olan Ramazan Bayramı sevincini paylaşmayı sağlıyor. Çeşitli seçeneklerle bu görsel ve metinler binlerce vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündemine geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI YAYINLANDI!
Özellikle sevdiklerinden ve ailesinden uzakta bir bayram geçirecek olan vatandaşlar Ramazan Bayramının ilk gününde daha çevresine çeşitli uygulamalar üzerinden "İyi Bayramlar" dilemeye başladı. İşte en güzel Bayram Mesajı ve sözleri…
ANLAMLI VE RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!
Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına...
Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!
EN GÜZEL BAYRAM MESAJI SÖZLERİ SEÇENEKLERİ
Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!
RESİMLİ BAYRAM MESAJI
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz ramzan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.
Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.
Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
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