Eskişehir'de ilginç olay: Polisi görünce camdan atladı!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemalettin B., Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mühürlenen iş yeri sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.