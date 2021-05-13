Gaziantep'te dehşet! Kalbinden vurdular





GERİ GELİP TEKRAR SALDIRDILAR

Kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan 5 saldırgandan 3'ü tekrar Canbay'ın evinin önüne gelerek sopalarla saldırdı. Bu esnada kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun talihsiz gencin kalbine isabet etti. Ağır yaralanan Canbay ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canbay hayatını kaybetti.

